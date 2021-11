Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch (3. November) gegen 11.40 Uhr auf der Hagener Straße ereignet. Hier befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Meggen. In Höhe einer Tankstelle fuhr er an den rechten Fahrbahnrand und beabsichtigte, zu wenden. Ihm folgte eine 55-jährige Pkw-Fahrerin. Als der 40-Jährige zum Wenden ansetzte, befand sich der Pkw der 55-Jährigen allerdings schon neben ihm. Der 40-Jährige nahm dies nicht wahr, wodurch die Fahrzeuge kollidierten. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt. Die 55-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 40-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

