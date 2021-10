Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City: Alkoholisierter Mann belästigte Passanten - Polizei nahm 44-Jährigen in Gewahrsam

Bonn (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des 14.10.2021 meldeten mehrere Passanten einen augenscheinlich Betrunkenen, der im Bereich des Münsterplatzes in der Bonner City mehrere Passanten anpöbelte. Nach den Schilderungen der Zeugen lief er hierbei auch mehrfach auf Kinder zu und erschreckte sie. Eine Polizeistreife traf den Mann gegen 13:30 Uhr an und erteilte ihm einen Platzverweis für den Innenstadtbereich.

Gegen 15:30 Uhr wurde eine Polizeistreife in der City im Bereich des Friedensplatzes angesprochen - die Zeugen wiesen erneut auf den zuvor kontrollierten und mit einem Platzverweis belegten 44-Jährigen hin, der erneut Passanten aggressiv angepöbelt haben soll. Ein bei der erneuten Überprüfung des Mannes durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Darüber hinaus fanden die Beamten in der Kleidung ein kleineres Messer auf und stellten dieses sicher.

Aufgrund seines auch nach dem polizeilichen Platzverweis gezeigten Verhaltens nahmen die Einsatzkräfte den 44-Jährigen in Gewahrsam.

