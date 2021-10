Polizei Bonn

POL-BN: 21-jährige Frau vermisst - Polizei sucht nach Tala N.

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 21-jährigen Tala N. Die Vermisste wurde zuletzt am Montag (04.10.2021) gegen 13:00 Uhr in der Bonner Innenstadt gesehen.

Sie war in einer Klinik in der Bonner Nordstadt untergebracht. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ihren aktuellen Aufenthaltsort vor. Die Wohnanschrift der Vermissten in Bad Honnef und eine Kontaktadresse der 21-Jährigen in Neuwied wurde von der Polizei bereits überprüft.

Da von einer akuten Eigengefährdung ausgegangen wird, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Tala N. wird wie folgt beschrieben:

- 160cm, schlank, braune Haare, braun-grüne Augen, bekleidet mit grauem Oberteil, weißem T-Shirt, schwarzer Hose und weißen Schuhe

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell