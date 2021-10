Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Auseinandersetzung in Mehrfamilienhaus

44-jähriger Mann schwer verletzt

Bornheim (ots)

Bislang unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer körperlichen Auseinandersetzung unter zwei Männern in einem Mehrfamilienhaus in Bornheim-Waldorf am Montag (11.10.2021), bei der ein 44-Jähriger schwer verletzt wurde.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand waren die beiden Männer gegen 23:30 Uhr in dem Haus in einen Streit geraten. Dieser eskalierte dann in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 42-jähriger Mann den 44-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Zeugen hatten in der Nacht die Polizei verständigt.

Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen. Der 44-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist derzeit stabil.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Sascha Reuter in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann die weitergehenden Ermittlungen zum Ablauf und zum möglichen Hintergrund des geschilderten Geschehens.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell