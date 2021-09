Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell

Kreis Rottweil) Vermeintlicher Gefahrgutunfall führt zu Straßensperrung (30.09.2021)

Schenkenzell (ots)

Ausgelaufenes Transportgut hat am Donnerstag gegen 12 Uhr zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei auf der Bundesstraße 294 bei Schenkenzell geführt. Ein 21-jähriger Kurierfahrer nahm einen üblen Geruch wahr, der aus dem Laderaum seines Transporters kam. Da er als Stückgut auch Gefahrgut transportierte, vermutete der Fahrer austretendes Gas, verständigte die Polizei und stellte das Auto ab. Die Polizei sperrte die Gefahrenstelle weiträumig ab und richtete eine Umleitungsstrecke ein, während die Feuerwehr Messungen am Transporter vornahm und die Ladung prüfte. Als "Übeltäter" konnte schließlich ausgelaufene Knoblauchpaste ausgemacht werden, deren Geruch durchaus an austretendes Gas erinnert. Die transportierten Gefahrgutgebinde waren allesamt unbeschädigt. Nach Beendigung der Aufräumarbeiten gab die Polizei die Bundesstraße um 13.30 Uhr wieder frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell