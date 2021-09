Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Landkreis Rottweil) Einbruch auf Verkehrsübungsplatz (27.-29.09.2021)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Unbekannte sind zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochabend, 18 Uhr, auf das Gelände eines Verkehrsübungsplatzes in der Straße "Am kleinen Berg" gelangt und haben einen Container, der für Schulungszwecke benutzt wird, aufgebrochen. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Schlosses Zutritt zum Grundstück und brachen dann eine Metalltür am Container auf. Hieraus entwendeten sie einen Beamer im Wert von rund 50 Euro. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 477-0, nimmt Hinweise zu den Tätern entgegen.

