Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz) Alkoholisiert Unfall verursacht (30.09.2021)

Stockach (ots)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt in deren Folge es am frühen Donnerstagmorgen gegen 04.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 48-jährigen Lkw-Fahrer. Der Mann war mit seinem Lkw gegen die Glasüberdachung des Eingangsbereichs eines Mehrfamilienhauses geprallt. Das Glasdach war derart beschädigt, dass die Freiwillige Feuerwehr Stockach es entfernen musste. Ein von den Polizeibeamten durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 48-Jährigen ergab eine Alkoholisierung von 1,5 Promille, woraufhin eine ärztliche Blutentnahme veranlasst wurde.

