POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Zusammenstoß von zwei Radfahrern (29.09.2021)

Böhringen (ots)

Auf einem gemeinsamen Rad- und Fußweg in Böhringen ist es am Mittwoch gegen 16.30 Uhr kurz hinter der Unterführung am Bahnhof zu einem Zusammenstoß von zwei Radfahrern gekommen. Ein aus Richtung Rickelshausener Straße kommender 61-Jähriger wollte kurz vor einer Rechtskurve eine Fußgängerin überholen, welche in gleicher Richtung unterwegs war. Beim Überholen kam der Radfahrer auf die Gegenspur des gemeinsamen Rad- und Fußweges und kollidierte mit einem entgegenkommenden 15-jährigen Fahrradfahrer. Bei dem Sturz verletzten sich beide Radfahrer, den 61-Jährigen brachte der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 15-Jährige wollte selbst einen Arzt aufsuchen.

