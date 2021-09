Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autoreifen zerstochen (30.09.2021)

Blumberg (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Kirchstraße. Der Täter zerstach an einem auf dem Parkplatz einer Schule abgestellten VW Caddy zwei Reifen. Am Auto, dass der Stadtverwaltung Blumberg gehört, entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, dies beim Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702 4779361, anzuzeigen.

