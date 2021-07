Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Süsel

Fundfahrrad - Zeugenhinweise erbeten

Lübeck (ots)

Am Sonntag, 25.07.2021, wurde in Süsel ein schwarzes Mountainbike der Marke "Serious", Modell "Rockville" aufgefunden und sichergestellt. Das 26-Zoll-Rad wurde in der Zeit von Samstag, 24.07.2021, 21:00 Uhr bis Sonntag, 25.07.2021, 07:00 Uhr im Postweg in Süsel abgestellt. Eine Diebstahlsanzeige liegt bislang nicht vor.

Die Polizeistation Süsel bittet um Hinweise zur Eigentümerin oder zum Eigentümer und nimmt diese unter der Telefonnummer 04524-7309910 oder per E-Mail an die Adresse Suesel.PSt@polizei.landsh.de entgegen.

