Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Navigationssysteme als Beute

Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Diebe an den Straßen Am Anger, Ringstraße und Michaelstraße vier BMW auf und stahlen jeweils die Navigationssysteme und zweimal die Lenkräder.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

