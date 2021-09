Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei fast Unfallflüchtigen (29.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall gebaut und sich anschließend nicht um den Schaden gekümmert hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Hilben". Ein 36-jähriger VW Touran-Fahrer rempelte beim Ausparken gegen ein abgestelltes Motorrad "KSR Moto". Das Zweirad fiel um und trug dabei einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro davon. Der Autofahrer stieg aus, stellte das Motorrad wieder auf und fuhr davon, ohne sich um die Beschädigung zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und meldete den Verursacher der Polizei. Sie ermittelt jetzt gegen den Autofahrer wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell