Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Mülltonnen angesteckt, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannten drei Mülltonnen in der Enser Straße in Korbach. Die Mitteilung einer Zeugin ging gegen 03.30 Uhr bei der Polizei ein, die umgehend die Feuerwehr verständigte. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass drei graue Mülltonnen gebrannt hatten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell ablöschen, es entstand Sachschanden in Höhe von etwa 450 Euro. Durch die Zeugin wurden drei Personen beobachtet, die in Richtung Stadtkrankenhaus liefen. Im Rahmen der Fahndung konnte diese jugendlich aussehenden Personen, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizeistation Korbach ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet unter der Telefonnummer Tel. 05631-9710 um Hinweise.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell