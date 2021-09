Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer bedrängt Radfahrerin

Zeugen gesucht (25.09.2021)

Donaueschingen (ots)

Bereits am Samstag kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall durch einen rücksichtslosen Autofahrer. Eine 43-jährige Rennradfahrerin fuhr auf der Güterstraße, als ein weißer Kleinwagen neben sie heranfuhr. Der unbekannte Fahrer schrie die Frau über die Beifahrerscheibe an, dass sie den Radweg zu benutzen habe. Gleichzeitig drängte er die Radlerin nach rechts ab, so dass sie gegen einen Bordstein fuhr und zu Fall kam. Dabei verletzte sich die Frau, zu einer Berührung zwischen Auto und Rad kam es nicht. Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Hinweise zu ihm werden an das Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, erbeten.

