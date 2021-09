Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee/Lkrs. Konstanz) Zwei Autos beim Parken beschädigt und geflüchtet (28.09.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr vermutlich beim Ausparken zwei in der Strandbadstraße geparkte Autos, ein VW Polo und ein Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

