POL-KN: (Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil) Geparktes Auto am Bahnhof zerkratzt - Zeugen gesucht (29.09.2021)

Sulz (ots)

Am Mittwochabend haben Unbekannte ein geparktes Auto am Bahnhof beschädigt. Eine 19-Jährige stellte gegen 17.30 Uhr einen grauen Opel Astra auf einem Parkplatz am Bahnhof ab. Als sie gegen 22.00 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen Riss in der Heckscheibe fest. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Telefon 07423 8101-0, entgegen.

