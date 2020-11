Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Der Fahrer eines silberfarbenen Opel Corsa hatte sein Fahrzeug am Sonntag (01.11.2020), um 22.30 Uhr, an der Hermannstraße abgestellt. Am nächsten Morgen, um 07.30 Uhr, stellte er eine erhebliche Unfallbeschädigung hinten rechts an dem Fahrzeug fest. Der Unfallschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Alle bisherigen Bemühungen der Polizei, den Unfallverursacher zu ermitteln, verliefen ohne Erfolg. Die Beamten suchen auf diesem Weg Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon: 2551154115

