Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, VW aufgebrochen

RheineRheine (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen (06.11.2020) gegen 08.30 Uhr die rechte Seitenscheibe eines schwarzen VW eingeschlagen, der in einer Hofeinfahrt an der Dutumer Straße parkte. Außerhalb und im Inneren des Fahrzeugs lagen Splitter, als die Polizei am Tatort eintraf. Der Besitzer des VWs hatte am Morgen ein Glasklirren wahrgenommen. Als er bei seinem Auto ankam, stellte er die zerbrochene Scheibe fest. Die Täter entwendeten demnach ein Lederetui mit Schlüsseln. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Die Polizei Rheine bittet Zeugen, sich unter Telefon 05971/938-4215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell