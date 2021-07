Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dieb wird bei Einbruch überrascht und verliert seinen Reisepass

Mönchengladbach (ots)

Ein Einbruch in einen Imbiss auf der Bahnhofstraße ist am Dienstagmorgen (13.07.2021) für den Dieb nicht so gelaufen wie geplant.

Gegen 6:15 Uhr hebelte der Mann ein Fenster auf und gelangte so in den Innenraum des Ladens. Dort machte er sich an der Kasse zu schaffen. Durch die Geräusche wurde der Besitzer des Imbiss geweckt, der sich in einem Nebenzimmer des Geschäfts schlafen gelegt hatte. Als der Besitzer den Verkaufsraum betrat und den Unbekannten ansprach, flüchtete der überraschte Dieb mit einer geringen Menge Bargeld aus der Kasse durch das aufgehebelte Fenster. Zurück blieb allerdings sein Reisepass, den er bei seiner überstürzten Flucht verloren hatte. Das Geschehen wurde von einem Zeugen vor dem Imbiss beobachtet, der daraufhin die Polizei verständigte. Der Reisepass wurde sichergestellt. Eine direkt eingeleitete Fahndung nach dem 30-Jährigen Verdächtigen ohne festen Wohnsitz blieb allerdings erfolglos.

Nach weiteren Ermittlungen und Hinweisen nahmen Zivilfahnder den Verdächtigen in der Nacht zu Mittwoch (14.07.2021) gegen 0 Uhr auf der Wickrather Straße vorläufig fest.

Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt. Es erging Haftbefehl. (jl)

