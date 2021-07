Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Verletzte nach Autounfall an der Gartenstraße

Mönchengladbach (ots)

An der Gartenstraße/ Ecke Mühlenstraße ist es am Dienstag, 13. Juli, gegen 19 Uhr zu einem Unfall gekommen, an dem zwei Autofahrer beteiligt waren. Die Insassen, unter denen sich auch Kinder befanden, mussten alle in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Eine 31-jährige Frau befuhr die Mühlenstraße aus Richtung Otto-Saffran-Straße kommend und bog auf die Gartenstraße ab. Auf dieser fuhr ein 56 Jahre alter Mann in Richtung Gladbach auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Mann fuhr frontal auf die linke vordere Seite des Wagens der 31-Jährigen, in dem sich auch vier Kinder befanden (8, 6, 11, 3 Jahre alt).

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte die Frau versucht, verbotswidrig links auf die Gartenstraße abzubiegen und musste aufgrund der Verkehrslage auf der Fahrbahn anhalten. Der Mann bremste und versuchte noch auszuweichen, aber es kam trotzdem zum Zusammenstoß, durch den der Wagen der Frau auf die Fahrstreifen der Gartenstraße in Richtung Rheydt geschleudert wurde. Aufgrund der Spurenlage und unabhängigen Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass der 56-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein könnte. Das Fahrzeug wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Fahrzeuginsassen beider Autos wurden verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zwei der Kinder (11 und 3 Jahre alt) wurden ambulant behandelt und noch am selben Tag entlassen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Gartenstraße zwischen der Mühlenstraße und der Nordstraße gesperrt.

Die Unfallermittlungen dauern an. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell