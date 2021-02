Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn -Unfall verursacht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag ist es gegen 16.00 Uhr auf der Denekamper Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW gekommen. Der bislang unbekannte Fahrer des LKW überfuhr an der Einmündung zur Schlieperstraße bei roter Ampel die dortige Haltelinie, setzte sein Fahrzeug zurück und stieß dabei gegen den nachfolgenden PKW. Anschließend fuhr der Verursacher in Fahrtrichtung Niederlande davon. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

