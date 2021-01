Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Aus Anhänger auf Lagerplatz Baumaschinen entwendet - Diebstahlsschaden ca. 10.000 Euro - Zeugen gesucht

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende (15.-18.01.2021) aus einem Autoanhänger mit Plane mehrere Baumaschinen im Wert von ca. 10.000 Euro entwendet. Der Anhänger auf einem frei zugänglichen Lagerplatz in der Straße Wingertsberg abgestellt. Unter anderem wurden Bohrhämmer, ein Lasergerät, ein Industriestaubsauger, ein Trockenbauschleifer sowie eine Ketten- und Handkreissäge gestohlen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 06226/1336 beim Polizeiposten in Meckesheim oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon 06223/92540 beim der Polizei in Neckargemünd zu melden.

