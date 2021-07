Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pedelecfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer 78-jährigen Pedelecfahrerin und einem 57-jährigen Autofahrer ist es am Montag, 12. Juli, gegen 10.10 Uhr an der Schwogenstraße/ Kaldenkirchener Straße in Eicken gekommen.

Der 57-Jährige befuhr die Schwogenstraße Richtung "Am Spielberg". Am dortigen Stop-Schild habe der Mann nach eigener Aussage angehalten und nach links geschaut, um seine Fahrt als Rechtsabbieger auf der Kaldenkirchener Straße fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Pedelecfahrerin. Diese befuhr den Gehweg der Kaldenkirchener Straße in Richtung Schwogenstraße und somit entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Die 78-Jährige trug keinen Fahrradhelm und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell