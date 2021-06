Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkauf von Autobahngold

Waldmohr (ots)

Am Freitagnachmittag wird falsches Gold zum Kauf angeboten. Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wird ein Fahrzeug in Waldmohr gemeldet, aus dem augenscheinlich falscher Schmuck zum Kauf angeboten wurde. Das Kennzeichen des Fahrzeuges und die handelnden Personen sind nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht bekannt. Ihre Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter der 06373-8220 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell