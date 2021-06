Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Welchweiler (ots)

Am Freitagmittag kommt es zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Zweiradfahrerin. Die 38-jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Schloßhübelstraße als sie aufgrund plötzlich eintretenden Starkregens und schlechten Straßenverhältnissen die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. Durch den Sturz erlitt die Person Schürfwunden am rechten Ellenbogen, am rechten Bein und den Handinnenflächen. Die Frau wurde nach einer medizinischen Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen.

