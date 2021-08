Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: 10.08.21 Keller/Zimmer/Wohnung und Überörtliche Hilfe

Ratingen (ots)

Ratingen-West, 10.08.21, 12:13 Uhr

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Einsatz nach Ratingen-West alarmiert. In einem Hochhaus an der Weimarer Str. hatte ein Rauchwarnmelder ausgelöst, zudem war eine Rauchentwicklung aus dem 10 .O.G. des Gebäudes gemeldet worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um angebranntes Essen handelte. Die Bewohner hatten sich noch selbst behelfen können und auch für eine Querlüftung gesorgt, sodass der Einsatz ohne weitere Maßnahmen der Feuerwehr schnell beendet werden konnte. Verletzt wurde niemand. Neben der Berufsfeuerwehr waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Standorte Tiefenbroich, Mitte und Lintorf sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus ausgerückt. Um 13:12 wurde der "GW Rett" (Gerätewagen Rettungsdienst) überörtlich zur Unterstützung nach Velbert-Langenberg angefordert. Die Besatzung half mit geländegängigen Fahrzeug dem dortigen Rettungsdienst. Eine Person war in einem Waldgebiet gestürzt und wurde nach erfolgter Erstversorgung mit dem regulären Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

