FW Ratingen: Ratingen-Schwarzbach, Diepensieper Weg, 09:51 Uhr, 05.08.2021

Verletzter nach Unfall mit Schlepper - Rettungshubschrauber im Einsatz (ots)

Ein Unfall mit einem Schlepper forderte am heutigen Morgen den Einsatz der Feuerwehr Ratingen. Ein Landwirt war in dem ländlich geprägten Stadtteil mit einem Radlader-Schlepper auf einer schmalen Straße seitlich umgestürzt, das schwere Arbeitsgerät lag auf der Seite. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, konnte jedoch noch aus eigener Kraft das Fahrzeug verlassen. Nach Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst erfolgte der Transport mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Aus dem umgestürzten Ackerschlepper liefen nur in geringem Maße Betriebsstoffe aus, die mit Bindemittel aufgenommen wurden. Das Eindringen von Betriebsstoffen in das umgebende Erdreich konnte verhindert werden.

Durch den Inhaber wurden Unternehmen zur Bergung des Schleppers beauftragt.

Die Einsatzkräfte unterstützten bei Versorgung und Transport des verletzten Fahrers, sicherten Landung und Start des Rettungshubschraubers und nahmen ausgetretene Betriebsstoffe auf. Die Bergungsarbeiten wurden ebenfalls für den Fall abgesichert, dass weitere Betriebsstoffe austreten.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und Heiligenhaus, der Notarzt des Kreises Mettmann aus Ratingen sowie der Rettungshubschrauber Christoph 9 und die Polizei.

