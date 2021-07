FW Ratingen: Kellerbrand Zum Eigen 2

Feuerwehr Ratingen

Die Feuerwehr Ratingen wurde heute um 07:04 zu einem Brandereigniss zum Eigen 2 alarmiert. Auf der Anfahrt wurde der Einsatzleiter über die zunehmende Rauchentwicklung und sich noch einen in der Wohnung befindlichen Hund informiert. Bei Eintreffen befanden sich zum Glück weder Personen noch Hund im Gebäude. Alle hatten die Einsatzstelle aus eigener Kraft verlassen können. Der Treppenraum war stark verraucht. Nach Erkundung konnte die Brandstelle auf den Keller begrenzt werden. Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte die Brandstelle schnell lokalisiert und abgelöscht werden. Ursächlich war wahrscheinlich ein Kühlschrank. Im Verlauf hatte das Feuer bereits unter anderem auf die Wandvertäfelung übergegriffen. An die Brandbekämpfung schlossen sich umfangreiche Belüftungsmaßnahmen an, da der Rauch aus dem Keller bis ins erste Obergeschoss gezogen war. Beide Bewohnerinnen wurde dem Rettungsdienst übergeben und ins nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Der betroffen Hund konnte in fürsorgliche nachbarschaftliche Hände übergeben werden. Durch die zum Glück zahlreich verbauten Rauchmelder konnte aktiv Menschenleben gerettet und schlimmeres verindert werden. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Tiefenbroich und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus

