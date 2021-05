Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Viele Einsätze für die Wasserschutzpolizeistationen am Bodensee

Am Mittwoch, 05.05.2021, wurde gegen Abend die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen darüber informiert, dass im Seeraum vor Seemoos ein Surfer in Schwierigkeiten sei. Nahezu zeitgleich ging ein Hinweis auf zwei Kanuten ein, welche im gleichen Seeraum gekentert seien. Während der Suchmaßnahmen wurde dann aber bekannt, dass die beiden Kanuten sich selbständig an das nahe Ufer retten konnten und wohlauf seien. Der angeblich in Seenot befindliche Surfer meldete sich kurz darauf telefonisch und teilte mit, dass er bei hohem Seegang beim Kite-Surfen sein Surf-Board verloren habe und sich daher schwimmend an Land begeben habe. Eine Notlage habe jedoch nicht vorgelegen. Das Board konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr im Wasser treibend aufgefunden und geborgen werden. Letztlich verliefen daher beide Einsätze glimpflich ohne Personenschäden.

Ein losgerissenes Boot vor Allensbach konnte durch die Beamtinnen und Beamten der Wasserschutzpolizeistation Konstanz geborgen werden. Ermittlungen ergaben, dass ein Unfall ausgeschlossen werden kann.

Der Wind lockte auch Kite-Surfer im Bereich Hagnau auf den See. Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeistation Überlingen führten eine Überprüfung zwecks Sondergenehmigung durch.

