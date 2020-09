Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Karsten H. aus Burscheid bereits seit 7 Wochen vermisst - Polizei sucht mit Fotos nach Hinweisen

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Bereits am 06.08. hat die Polizei RheinBerg um Mithilfe bei der Suche nach dem 57-jährigen Karsten H. aus Burscheid gebeten.

Er verließ am frühen Morgen des 04.08. und somit vor nunmehr 7 Wochen das Haus und seine Familie in der Königsberger Straße in Burscheid und wurde letztmalig gegen 8 Uhr in Leichlingen an einer Tankstelle gesehen. An seiner Arbeitsstelle in Solingen kam er an diesem Tag nicht wie geplant an.

Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Sämtliche Ermittlungen führten bisher nicht zum Erfolg.

Der Vermisste soll mit seinem Pkw, einem grauen Nissan Tiida, mit dem Kennzeichen GL-BL 8557 unterwegs sein.

Sowohl der Vermisste als auch sein Pkw sind zur Fahndung ausgeschrieben, um den Aufenthalt zu ermitteln.

Beschreibung: Der Vermisste ist circa 160 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze bis gar keine Haare und trug zum Zeitpunkt des Verschwindens ein rotes Polo-Hemd mit hellrotem Kragen, eine dunkle Hose und beige-graue Sandalen. Vermutlich hat der Vermisste Gehhilfen dabei.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kann Hinweise zum Verbleib von Karsten H. geben? Wo wurde er möglicherweise in den letzten 7 Wochen gesehen? Wer hat möglicherweise den Pkw des Vermissten gesehen?

Sachdienliche Hinweise können unter Tel. 02202 205-0 oder auch an jede Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

Neben dem Foto des Vermissten ist ein Symbolbild von einem Nissan Tiida beigefügt. (ct)

