Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch in Moitzfeld und Asselborn

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag (19.09.), 19:15 Uhr, versuchten unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Braunsberg in Asselborn einzubrechen. Die Täter brachen eine Tür auf, die bereits Beschädigungen aufwies. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Sonntag (20.09.). Unbekannte Täter versuchten gegen 12:00 Uhr in eine Wohnung in der Straße Am Ziegelfeld im Stadtteil Moitzfeld einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Türe; gelangten jedoch nicht ins Innere der Wohnung. Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell