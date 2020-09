Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Bensberger Arztpraxis

Bergisch Gladbach (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in eine Arztpraxis in der Schlossstraße in Bensberg eingebrochen.

Der Einbruch wurde am Sonntag (20.09.) gegen 10:45 Uhr von der Reinigungskraft bemerkt, die ein eingeschlagenes Fenster vorgefunden hat, das über einen Hinterhof zu erreichen ist.

Zwei Tage zuvor (18.09.) gegen 19 Uhr war das Fenster noch unbeschädigt.

Die Unbekannten entwendeten zwei Computer, zwei Kopfhörer und ein Telefon mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst für eine Spurensicherung gerufen.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

