Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fehlalarm am Eisstadion (28.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Arbeiten an der Sprinkleranlage haben am heutigen Montag gegen 11 Uhr in der Straße "Zum Mooswäldle" einen Fehlalarm im Eisstadion ausgelöst. Die zum Brandalarm ausgerückte Feuerwehr konnte ohne tätig zu werden wieder abrücken.

