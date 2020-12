Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Mehrfach gegen Leitplanken geprallt (28.12.2020)

Singen (ots)

Ein total beschädigter Renault Twingo und Sachschaden an Leitplanken in Höhe von 2.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am heutigen Montagmorgen gegen 09.00 Uhr auf der K 6120. Eine von Volkertshausen kommende 21-jährige Fahrerin des Renault war in Richtung Schlatt unter Krähen unterwegs, als sie kurz nach der Brücke über die A 81 vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern geriet und der Twingo daraufhin mehrfach gegen die Leitplanken prallte. Die 21-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der beschädigte Wagen musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Straßenmeisterei Welschingen reinigte anschließend die Fahrbahn.

