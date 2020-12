Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkrs. KN) Motocross-Fahrer flüchten vor der Polizei (27.12.2020)

TengenTengen (ots)

Am Sonntag gegen 16.15 Uhr fielen einer Streifenwagenbesatzung im Bereich der Straßen "Am Steinbach" / Randenstraße zwei Motocross-Fahrer auf, an deren Maschinen die Kennzeichen fehlten. Die Fahrer ignorierten das Anhaltesignal der Polizei, entzogen sich der Kontrolle und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Einem der Motocross-Fahrer folgten die Beamten zunächst in die Sonnenstraße und über Feldwege in Richtung Watterdingen, bevor sie diesen aus den Augen verloren. Ein Zeugenhinweis machte die Beamten auf einen Sprinter in Blumenfeld aufmerksam. Bei der darauffolgenden Kontrolle saß am Steuer ein 21-jähriger Mann, der sehr nervös zu sein schien. Als er gebeten wurde die Ladefläche seines Sprinters zu öffnen, konnten die Beamten darin Motocross-Bekleidung und drei Motocross-Maschinen feststellen. Alle Motoren waren warm. Der 21-Jährige räumte später ein, einer der geflüchteten Motocross-Fahrer gewesen zu sein. Zur Klärung der Eigentumsverhältnisse, wurden die drei Maschinen sichergestellt. Die Ermittlungen, auch bezüglich der weiteren Fahrer, dauern an.

Zeugen, denen zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr die Motocross-Fahrer im Bereich Breitenstraße / K 6133 / Sonnenstraße oder den Feldwegen bis nach Watterdingen aufgefallen sind, oder Passanten / Verkehrsteilnehmer, die durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

