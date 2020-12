Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Welschingen, Lkrs. KN) Zwei Einbrüche im Industriegebiet (23.12.-27.12.2020)

Engen-WelschingenEngen-Welschingen (ots)

Über ein Fenster verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen Mittwoch 14:30 Uhr, und Sonntag 18:30 Uhr, Zutritt zu einem Firmengebäude im Industriegebiet Welschingen. Im Innern des Gebäudes öffnete der Unbekannte gewaltsam Türen und durchsuchte die Räumlichkeiten. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

Nur wenige Fußminuten entfernt, im Zeitraum vom Samstag 14:00 Uhr, und Sonntag 09:50 Uhr, gelang ein unbekannter Täter über ein Fenster in ein Geschäft in der Wilhelm-Maybach-Straße. Im dortigen Aufenthaltsraum und Büro entwendete der Unbekannte Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen kann nicht ausgeschlossen werden.

Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen unter der Tel 07731 888-0 zu wenden.

