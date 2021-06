Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Computerbetrug in Buer abgewehrt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener hat am Dienstag, 29. Juni 2021, einen Computerbetrug rechtzeitig bemerkt und die Polizei alarmiert. Bereits am Montag hatte eine angebliche Mitarbeiterin eines großen Hardware- und Softwareherstellers bei dem 73-Jährigen angerufen. Schon da hatte der Gelsenkirchener das Telefonat umgehend abgebrochen. Am Dienstag meldete sich erneut ein vermeintlicher Mitarbeiter der Firma und brachte den 73-Jährigen unter einem Vorwand dazu, ein Programm auf seinen PC aufzuspielen, mit dem der Anrufer auf den PC des Gelsenkircheners zugreifen konnte. Als der 73-Jährige erwähnte, dass er mittlerweile die Polizei alarmiert habe, reagierte der Anrufer sehr aggressiv und das Gespräch wurde beendet.

Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keinen Unbekannten Zugriff auf Ihr persönliches Hab und Gut gestatten sollten. Weder in der analogen noch in der digitalen Welt. Das heißt, spielen Sie sich nicht auf Wunsch der Fremden ein Programm auf Ihren PC oder Laptop und gestatten Sie keinen Unbekannten Zutritt zu Ihrer Wohnung. Vor allem wenn es, oftmals am Telefon, um Geld oder unangemeldete Dienstleistungen oder Handwerker geht, sollten Sie skeptisch bleiben. Vorsicht auch vor "falschen" Polizisten und Enkeln. Ebenfalls am Dienstag meldete sich ein solcher "falscher" Beamter telefonisch bei einer 87-jährigen Gelsenkirchenerin und erfragte bei der Frau Bargeld und andere Wertgegenstände. Die Gelsenkirchenerin legte aber auf. Auch hier unser Hinweis: Die Polizei fragt Sie nie nach Ihren persönlichen Vermögensverhältnissen. Legen Sie im Zweifel umgehend auf und wählen Sie die Notrufnummer 110. Achtung: Mittlerweile versuchen Betrüger auch über WhatsApp mit (Enkel-) Tricks ihren Opfern zu schaden.

