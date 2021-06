Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mit dem Auto in Restaurant-Außenbereich gefahren - Insassen verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine Autofahrerin und ihre Beifahrerin sind am Dienstagabend, 29. Juni 2021, bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Brüsseler Straße und Europastraße in Bulmke-Hüllen verletzt worden. Mit ihrem Opel kollidierte die 57-jährige Fahrerin aus Gelsenkirchen um 20.10 Uhr in Höhe eines Restaurants auf dem Gelände einer Tankstelle zunächst mit einem geparkten Fahrzeug und einem Werbeschild. Anschließend fuhr sie mit ihrem Wagen in den Außenbereich des Restaurants, wodurch ein Geländer sowie Mobiliar beschädigt wurden. Gäste des Restaurants wurden nicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Autofahrerin sowie ihre 27 Jahre alte Beifahrerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell