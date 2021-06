Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Leichtverletzter nach Schlägerei auf einem Firmengelände

Gelsenkirchen (ots)

Gestern, 29. Juni 2021, kam es auf einem Firmengelände an der Glasstraße in Schalke-Nord zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen, die dort für verschiedene Firmen arbeiten. Als die Beamten um 20.05 Uhr gerufen wurden, hatte sich die Situation beruhigt. Ein 41 Jahre alter Herner musste seine Verletzungen von Rettungskräften vor Ort behandeln lassen. Die Beamten stellten mehrere Eisenstangen sicher, mit denen einige der Beteiligten um sich geschlagen haben sollen. Ein 39 Jahre alter Duisburger verhielt sich im Verlauf der Sachverhaltsklärung derart aggressiv, dass die Beamten ihm zunächst einen Platzverweis erteilten, dem er nicht nachkam. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten den Mann schließlich in Gewahrsam und brachten ihn zur Wache. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Da Zeugen angaben, dass der Mann zuvor auch einen LKW verkehrsbehindernd auf dem Gelände geparkt hatte, untersagten die Beamten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen und beschlagnahmten seinen Führerschein. Ein Arzt entnahm dem Mann mehrere Blutproben. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verdachts der Trunkenheitsfahrt. Die Ermittlungen dauern an.

