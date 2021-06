Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: E-Scooter-Fahrer missachtet unter Drogeneinfluss rote Ampel

Gelsenkirchen (ots)

Nach Missachtung einer roten Ampel haben Polizeibeamte am Dienstag, 29. Juni 2021, in Horst einen 26-jährigen Bottroper mit einem E-Scooter angehalten. Gegen 15.45 Uhr befuhr der Mann mit einem E-Scooter die Industriestraße in nördliche Richtung. In der Höhe der Kreuzung zur Schmalhorststraße missachtete der Bottroper ungebremst das Rotlicht der Ampel für Fußgänger und Radfahrer und setzte seine Fahrt auf dem Gehweg fort.

Polizisten stoppten den Mann daraufhin. Während der Polizeikontrolle und Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit gab der 26-Jährige zu, vor zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Im Anschluss daran wurde der Fahrzeugführer zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell