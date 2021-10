Polizei Bonn

POL-BN: Tankstelleneinbruch in Bonn-Lengsdorf - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 13.10.2021, gegen 23:00 Uhr, und dem 14.10.2021, gegen 01:30 Uhr, brachen Unbekannte in den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Provinzialstraße in Bonn-Lengsdorf ein:

Nach der Spurenlage verschafften sich die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Schiebetüre Zugang in den Raum - nach den ersten Feststellungen entwendeten sie aus einer Kassette Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang. Die Unbekannten entfernten sich dann mit ihrer Beute vom Ort des Geschehens.

Das auch auf die Ermittlungen zu Einbruchsdiebstählen spezialisierte KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell