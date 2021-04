POL-GI: Kriminalpolizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern+++74-Jährige beim Einkaufen bestohlen+++ Zusammenstoß bei Überholvorgang

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 20.4.2021:

Gießen: Kriminalpolizei warnt vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Mittwochvormittag rief ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter bei einem 63-jährigen Mann an. Auf seinem Computer befände sich eine Fehlermeldung. Zunächst befolgte der Gießener den Anweisungen des Betrügers, ermöglichte den Zugriff auf seinen Computer und ließ zwei Apps aufspielen. Auch der Aufforderung, die Kopie seines Personalausweises dem Betrüger zukommen zu lassen, kam er nach. Während des Gespräches in englischer Sprache kamen dem Mann dann doch Zweifel: Er beendete das Telefonat und zog den Stecker aus seinem Computer.

So schützen Sie sich:

Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden:

Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen. Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Gießen: Tisch durch Feuer beschädigt

Unbekannte beschädigten durch Feuer einen Tisch auf dem Gelände einer Schule in der Reichenberger Straße. Die Unbekannten gelangten zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 07.30 Uhr am Montag auf das Gelände und setzten dann den Tisch in Brand. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen auf dem Schulgelände beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Schaukasten beschädigt

300 Euro Sachschaden an einem Schaukasten hinterließen Unbekannte im Spitzwegring. Zwischen 17.00 Uhr am Montag und 07.00 Uhr beschädigten sie den am Schulzaun hängenden Kasten und flüchtete. Wer kann Hinweise auf den/die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Grünberg: 74-Jährige beim Einkaufen bestohlen

Unbekannte bestahlen am Montag eine 74-jährigen Frau beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Gießener Straße. Gegen 10.00 Uhr entwendeten sie den am Einkaufswagen hängenden Stoffbeutel. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06041/9143-0.

Lollar: Einbruch in Kiosk

In der Marburger Straße brach ein Unbekannter in einen Kiosk ein. Mit einem Gullydeckel warf er die Scheibe ein, stieg in das Geschäft ein und entwendete Tabakwaren. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Ein Zeuge informierte gegen 02.30 Uhr die Polizei. Wer hat in der Marburger Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Ausparken Renault touchiert

Am Montag (19.April) gegen 17.50 Uhr touchierte ein Unbekannter beim Ausparken aus einer Parklücke in der Alicenstraße (Höhe 26) einen geparkten braunen Renault Grand Scenic. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Suzuki im Parkhaus beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte bei einem Parkmanöver zwischen Sonntag (11.April) 21.00 Uhr und Samstag (17.April) 08.00 Uhr in einem Parkhaus in der Gaffkystraße einen geparkten Suzuki. Als die Besitzerin zu ihrem roten Kizashi zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Ford auf Parkplatz beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Ford nach einer Unfallflucht von Freitag (16.April) in Watzenborn-Steinberg. Zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr stand der graue Focus auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Neue Mitte". Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses am vorderen, rechten Radkasten beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Gottlieb-Daimler-Straße

Nur 20 Minuten parkte ein VW am Montag (19.April) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße. Gegen 17.30 Uhr parkte der Besitzer seinen schwarzen Polo und als er gegen 17.50 Uhr zurückkam, war das Fahrzeug am Heck beschädigt. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und notierte das Kennzeichen. Die Ermittlungen führten zu einem 18-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Ausparken Renault touchiert

Montagnachmittag (19.April) gegen 16.00 Uhr touchierte ein 56-jähriger Mann aus Fernwald beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Otto-Behagel-Straße einen geparkten Renault. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Zusammenstoß bei Überholvorgang

Am Dienstag (20.April) gegen 10.15 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem Opel die Landstraße 3132 von Watzenborn-Steinberg nach Grüningen und beabsichtigte einen vorausfahrenden 85-jährigen Mann in einem Tiguan zu überholen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

