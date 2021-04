Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Alles Gute für die Abiprüfungen! Nachwuchsgewinnung der Polizei Mittelhessen liefert Traubenzucker und Mottokarten

Gießen (ots)

Wir wünschen euch alles Gute für die Abi-Prüfungen!!!

In den nächsten Wochen stehen wieder die schriftlichen Prüfungen zum Abitur an. Eine Zeit großer Spannung und Aufregung, denn jeder möchte möglichst gut abliefern und die Schulzeit erfolgreich zu Ende bringen. Das Team der Einstellungsberatung der Polizei in Mittelhessen drückt allen Prüflingen ganz fest die Daumen und wünscht gutes Gelingen.

Mit dem Motto "NERVEN BEHALTEN - FOKUSSIEREN - ABLIEFERN" möchten die Polizistinnen und Polizisten neben den Wünschen aber auch einen kleinen konkreten Beitrag für die Klausuren liefern.

Sie beliefern die Schulen mit Mottokarten und Traubenzucker. Beides soll beim Durchhalten unterstützen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell