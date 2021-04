Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: PC gehackt durch falsche Microsoftmitarbeiter+++ Auf Gegenfahrbahn gefahren+++ Vorfahrt missachtet

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 15.04.2021:

Gießen: Automat aufgebrochen

In der Klinikstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Süßwarenautomaten aufgebrochen. Die Unbekannten hatten daraus Bargeld, Süßigkeiten und Getränke entwendet. Der Schaden an dem Automaten, der in einem Gebäude der Uniklinik untergebracht ist, beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: PC offenbar bereits gehackt

Ein 63 - Jähriger wurde am Mittwochmorgen Opfer von Betrügern. Die Unbekannte haben sich bei Anrufen gegenüber dem Mann als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und behauptet, dass es auf seinem PC Fehlermeldungen gebe und man den PC per Fernzugriff dringend warten müsse. Die Anrufer überrumpelten den 63 - Jährigen und ließen sich sogar eine Kopie seines Reisepasses zusenden. Während des dreistündigen Gesprächs, das in englischer Sprache gehalten wurde, kamen dem Mann Zweifel. Er legte auf und zog den Stecker des PC. Ob an dem Gerät bereits ein Schaden entstand, ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Offenbar Drogen intus

Mit zur Blutentnahme musste ein 20 - Jähriger am Mittwochabend nach einer Kontrolle in Ettingshausen. Der Autofahrer wurde zuvor angehalten und kontrolliert. Dabei stellte es sich heraus, dass er offenbar Drogen genommen hatte. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Bei Parkmanöver Audi beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte vermutlich bei einem Parkmanöver am Mittwoch (14.April) in einem Parkhaus in der Gaffkystraße einen geparkten Audi. Das weiße A3 Cabrio stand zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr in der Ebene 1. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Audi in der Friedensstraße touchiert

Zwischen Mittwoch (14.April) 19.30 Uhr Donnerstag (15.April) 08.00 Uhr touchierte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Friedensstraße eine geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem grauen A3 zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg: Seat auf Parkplatz beschädigt

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Seat nach einer Unfallflucht von Mittwoch (14.April) zwischen 11.35 Uhr und 21.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Porstendorfer Straße. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein Unbekannter den schwarzen Ibiza auf der hinteren, rechten Seite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Mühlstraße

Zwischen Montag (12.April) 18.00 Uhr und Mittwoch (14.April) 17.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Mühlstraße (Höhe 12) einen VW. Offenbar bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte den grauen Bora an der vorderen Stoßstange. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß

Am Mittwoch (14.April) gegen 18.00 Uhr befuhr ein 37-Jähriger in einem Sprinter die rechte Geradeausspur der Grünberger Straße vom Ludwigsplatz kommend und beabsichtigte über die linke Geradeausspur zu wenden und in die Gegenrichtung zu fahren. Offenbar übersah den Vorgang eine 19-jährige Gießenerin in einem Ford, die auf der linken Spur unterwegs war und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B457/Hungen: Vorfahrt missachtet

Drei Leichtverletzte und 14.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls von Mittwoch (14.April) gegen 13.50 Uhr auf der Bundesstraße 457 bei Hungen. Eine 76-jährige Frau aus Hungen in einem Toyota fuhr von Langd kommend auf die B457, um in Richtung Rodheim zu fahren. Offenbar übersah die Toyota-Fahrerin dabei einen 81-jährigen Mann in einem Opel, der in Richtung Hungen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich die Hungenerin, ein 79-jähriger Mitfahrer sowie der Opel-Fahrer leicht verletzten. Alle Unfallbeteiligte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Auf Gegenfahrbahn gefahren

Am Mittwoch (14.April) gegen 13.50 Uhr befuhr eine 73-jährige Frau aus Laubach die Landstraße 3166 von Weickartshain nach Grünberg. Beim Durchfahren einer Kurve geriet die Laubacherin auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 58-jährigen Laubachers zusammen. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug der 73-Jährigen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Die Laubacherin verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Unfall beim Rückwärtsfahren

Ein 47-jähriger Straßenarbeiter in einem Fiat Ducato stand am Donnerstag (15.April) gegen 10.25 Uhr mit angeschalteten gelben Warnleuchten auf der Landstraße 3481 zwischen Lich und Nieder-Bessingen, um dort den Schaden eines vergangenen Unfalls zu beseitigen. Beim Rangieren mit dem Fahrzeug fuhr der 47-Jährige rückwärts und übersah offenbar eine hinter dem Fiat stehenden 67-jährige Frau in einem Mazda. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Wildunfall

Montagfrüh (12.April) gegen 05.45 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau aus Laubach in einem VW von Lauter nach Wetterfeld als plötzlich ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier lief anschließend in den Wald. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/ 91430

