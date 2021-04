POL-GI: Streit endet mit Messerstichen+++ Räuber mit Messer am Kiosk+++Hochwertige Felgen entwendet+++Dreifachunfall bei Lich+++Drei Unfälle mit Radfahrern

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 19.04.2021:

Gießen: Streit endet mit Messerstichen

In einem Wohnhaus in der Rudolf-Diesel-Straße endete Sonntagfrüh ein Streit mit einer Messerattacke. Dabei hatte ein 51-jähriger Mann seine Ehefrau und seinen Sohn mit jeweils einem Messerstich leicht verletzt. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Gegen 04.20 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Mehrere Streifenwagen und der Rettunnsdienst waren dort im Einsatz. Die 48-jährige Ehefrau erlitt durch den Stich eine leichte Verletzung am Bauch und der 21-jährige Sohn an der Schulter. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Tatverdächtigen wieder.

Gießen: Exhibitionist in Wieseck - Kripo bittet um Hinweise

Am Sonntag (18. April) gegen 20.10 Uhr entblößte sich ein unbekannter Mann vor einer 35-jährigen Frau. Er befand sich in einem Gebüsch auf dem Fahrradweg zwischen der Philosophenstraße und Eduard-David-Straße, als er seine Hose herunterzog und an seinem Glied manipulierte. Nach Angaben der Zeugin soll der Unbekannte etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein, zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Wer hat die verdächtige Person beobachtet und kann weitere Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Gibt es weitere Personen, die auf diese Weise belästigt wurden?

Gießen: Räuber mit Messer am Kiosk

Am Sonntagabend, gegen 21.00 Uhr, kamen ein Mann und eine Frau von der Alten Schulstraße kommend zum Kiosk in der Gießener Straße. Ein Unbekannter forderte die Herausgabe von Bargeld vom Kassierer. Plötzlich zückte der Mann ein Messer und stach in Richtung des 34-Jährigen. Der Gießener wich dem Messer aus und der Räuber sowie seine Begleitung flüchteten. Bevor sie in der Gießener Straße/Alte Schulstraße in einen silberfarbenen PKW stiegen, stachen sie in den Reifen eines PKW, in dem ein möglicher Zeuge saß. Offenbar wollte der Verdächtige verhindern, dass der Zeuge dem Fluchtfahrzeug folgt. Der Räuber und seine Begleitung flüchteten über die Alte Schulstraße in unbekannte Richtung. Wer hat den Raub und die Flucht des Duos beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Reifen mit Felgen gestohlen

Unbekannte stahlen in der Straße "An der Automeile" von einem Außengelände eines Autohauses mehrere Reifen mit Felgen. Sie montierten zwischen 05.00 Uhr am Samstag und 01.00 Uhr am Sonntag den Zaun ab und schraubten an elf Fahrzeugen die Reifen im Wert von mehreren Zehntausend Euro ab. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: Wohnwagen aufgebrochen

Offenbar ohne Diebesgut flüchteten Unbekannte nach einen Wohnwagenaufbruch in der Raiffeisenstraße im Ortsteil Ruppertsburg. Die Diebe hebelten zwischen 15.00 Uhr am Mittwoch und 13.45 Uhr am Sonntag die Tür des Fahrzeuges auf und durchwühlten es. Dabei hinterließen sie Sachschäden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06041/9143-0.

Gießen: Großteil hält sich an die Beschränkungen

Erfreulich war die Bilanz von Kontrollen in der Gießener Innenstadt. Polizisten kontrollierten am Montag zwischen 13.00 und 20.00 Uhr im Seltersweg, am Bahnhof, Kirchenplatz, Markplatz, an den Lahnwiesen und am Neustädter Tor die Einhaltung der Corona-Beschränkungen. Nur wenige mussten auf das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung und die Einhaltung des erforderlichen Abstandes hingewiesen werden. Die Polizei wird weitere Kontrollen durchführen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Radfahrer angefahren

Donnerstagfrüh (08.April) gegen 05.50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Radfahrer die Wilhelmstraße und beabsichtigte nach links in den Erdkauter Weg abzubiegen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr den Erdkauter Weg von der Raiffeisenstraße kommend in Richtung Polizeipräsidium und übersah offenbar den einbiegenden Radfahrer. Es kam zu einer Berührung des Radfahrers, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen schwarzen BMW Kombi. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Am Samstag (17.April) gegen 17.45 Uhr befuhren eine 72-jährige Frau aus Gießen in einem Kia und ein 32-jähriger Gießener in einem Ford die Marburger Straße und beabsichtigten in die Nordanlage abzubiegen. Vermutlich bemerkte der Ford-Fahrer den Bremsvorgang der Gießenerin zu spät und fuhr auf den Kia auf. Dabei verletzte sich die 72-Jährige leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Wildunfall führt zu weiterem Unfall

Montagfrüh (19.April) gegen 06.40 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Bad Nauheim in einem Skoda die Landstraße 3053 von Eberstadt nach Lich als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß, den das Reh nicht überlebte. Ein nachfolgender 54-jähriger Mann aus Lich in einem VW bemerkte das fahrzeug zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Skoda von der Fahrbahn geschleudert und blieb in der Böschung liegen. Der 19-Jährige verletzte sich dabei schwer, ein 20-jähriger Mitfahrer sowie der VW-Fahrer verletzte sich leicht. Die Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Eine 60-jährige Frau in einem Hyundai, ein 25-jähriger Mann in einem Renault und eine 25-jährige Frau in einem VW befuhren die Gegenfahrbahn der L 3053. Aufgrund des Unfalls bremste die Hyundai-Fahrerin ab und beabsichtigte Erste Hilfe zu leisten. Den Bremsvorgang bemerkte die VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Renault des Lichers auf. Bei dem Auffahrunfall verletzte sich der 25-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 23.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim: LKW beschädigt beim Wenden Zaun

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem LKW mit Anhänger befuhr Samstagnacht (17.April) gegen 01.30 Uhr die Straße "Am Waldweg" in Dorf-Güll. Offenbar wendete der Unbekannte an der Kreuzung zur Straße "Am Wolfsgraben", kam dabei mit dem Anhänger von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zaun. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Radfahrerin stürzte

Montagabend (12.April) gegen 19.30 Uhr befuhr eine 24-jährige Radfahrerin aus Staufenberg den Erlenring in Richtung Wißmar als plötzlich vor der Kreuzung zur Weiherstraße eine Gruppe Radfahrer mit vermutlich hoher Geschwindigkeit in den Erlenring abbog. Offenbar schnitten die Radler die Kurve und befuhren die Fahrspur der 24-Jährigen. Die Staufenbergerin bremste, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die Gruppe Radfahrer entfernte sich, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Wer kann Angaben zu der Gruppe von 5-10 Radfahrern machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Beim Rückwärtsfahren Ford beschädigt

Ein 24-jähriger Mann in einem VW Crafter befuhr am Freitag (16.April) gegen 16.30 Uhr die Straße "Vorstadt". Offenbar ohne ersichtlichen Grund hielt der VW-Fahrer plötzlich an und fuhr rückwärts. Dabei stieß er mit dem Ford eines hinter ihm fahrenden 31-jährigem Hüttenberger zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

