POL-UL: (GP) Göppingen - Kraftstoff abgezapft

Am Wochenende fehlte Benzin aus mehreren Autos in Göppingen.

Ulm (ots)

Die Autos standen zwischen Samstag und Montag in der Maybachstraße. Unbekannte brachen an drei Autos die Tankdeckel auf und zapften mit einem Schlauch Kraftstoff ab. Welche Mengen die Diebe abzapften ist nicht bekannt. Offensichtlich bohrten die Unbekannten noch an zwei weiteren Autos die Kraftstofftanks an und gelangten an den Sprit. Die Autos waren schon weggefahren. Hier entdeckte die Polizei zwei Benzinlachen und Metallspäne. Das Polizeirevier Göppingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

