POL-KA: (KA) Ettlingen - Sachbeschädigung an S-Bahn - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 02.30 Uhr im S-Bahn Depot festgestellt, dass an einer S-Bahn drei Scheiben beschädigt waren. Anhand des Spurenbildes besteht der Verdacht, dass die S-Bahn mit Projektilen aus einer Luftdruck- oder vergleichbaren Waffe beschossen wurde. Die S-Bahn 332 war in der Zeit zwischen Samstag, 11.35 Uhr und Sonntag, 02.30 Uhr auf der Fahrtstrecke Ittersbach, Ettlingen, Neureut, Hochstetten eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 entgegen.

