POL-KA: (KA)Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen auf der Karlsruher Kaiserstraße. Dabei wurden ein 28-Jähriger verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der 28-Jährige gemeinsam mit seinem Bekannten, gegen 04:00 Uhr, auf der Kaiserstraße unterwegs, als plötzlich eine ca. 10-köpfige Personengruppe in bedrohlicher Weise direkt auf sie zukamen. Eine der Personen soll hierbei einen Baseballschläger mit sich geführt haben. Um sich der Konfrontation zu entziehen, rannten die beiden Männer in unterschiedliche Richtungen davon. Die Personengruppe holte den 28-Jährigen in der Kaiserstraße, Ecke Lammstraße ein. Anschließend hielten sie in fest, brachten ihn zu Boden und traten dabei mehrfach auf ihn ein und verletzten ihn mit einem Messer leicht. Nachdem die Personen von ihm abließen, stellte er fest, dass sein Smartphone sowie Bargeld durch die Gruppe entwendet wurde. Nachdem sich der Geschädigte in einer Straßenbahn übergeben musste, wurde der Rettungsdienst alarmiert. Dieser brachten den 28-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Nach der Versorgung zeigte er den Sachverhalt gegen 05:40 Uhr auf einem Polizeirevier an.

Drei Personen aus der Gruppe können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1: männlich, 182 cm, 20-30 Jahre alt, kräftige Statur, vermutlich Afghane, hellbrauner Vollbart, Tattoo an einem Unterarm (Tribal), blaue Basecap (Aufschrift NY), graues T-Shirt, grüne Shorts;

Tatverdächtiger 2: männlich, 186 cm, ca. 25 Jahre alt, schlanke Statur, südosteuropäisches Aussehen, weiße Basecap mit Nike-Emblem, weißes T-Shirt, schwarze, lange Jogginghose mit weißen Streifen (vermutlich ADIDAS), weiße Schuhe;

Tatverdächtiger 3: männlich, 180 cm, ca. 20 Jahre, hagere Statur, südosteuropäisches Aussehen, dunkle Haare, dunkelblaue Jacke, weißes Shirt, hellblaue lange Jeanshose, weiße Nike Air Force Schuhe.

Zeugen die den Vorfall im Bereich der Kaiserstraße beobachtet haben werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 6663311 zu melden.

