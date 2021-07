Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Unfall mit mehreren Verletzten verursacht und geflüchtet

Karlsruhe (ots)

Am Freitagabend hat ein 55-jähriger Autofahrer durch seine riskante Fahrweise einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Bundesstraße B36 bei Graben-Neudorf verursacht und ist anschließend davongefahren. Er konnte jedoch kurz darauf ermittelt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 55-Jährige mit seinem KIA gegen 18 Uhr die B36 in Richtung Norden. Auf Höhe Graben überholte er dabei laut Zeugenangaben eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne. Der entgegenkommende 27 Jahre alte Fahrer eines Mazdas musste hierdurch eine Notbremsung einleiten, um dem 55-Jährigen im letzten Moment das Wiedereinscheren zu ermöglichen und somit einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Eine dem 27-Jährigen nachfolgende, 42 Jahre alte Fahrerin eines Citroens konnte jedoch aufgrund der abrupten Vollbremsung des Vorausfahrenden nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mazda auf. Zu einer Berührung mit dem Fahrzeug des 55-Jährigen war es nicht gekommen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten insgesamt vier Insassen in den Fahrzeugen, darunter ein 4-jähriges Kind, leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Der 55-Jährige Unfallverursacher selbst setzte trotz des Unfallgeschehens seine Fahrt offenbar unvermindert fort und flüchtete von der Unfallstelle. Anhand der Zeugenaussagen konnte er jedoch rasch ermittelt und kurz darauf angetroffen werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell