Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Autoscheibe im Birkenweg eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

An einem im Birkenweg in Benningen am Neckar abgestellten Mercedes wurde eine Scheibe eingeschlagen. Die Tat muss sich zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Sonntag, 09:45 Uhr ereignet haben. Eine genaue Schadenshöhe wurde noch nicht bestimmt.

Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07144 900 0 beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell